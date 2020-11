Covid Italia, 50enne con sindrome di Down positivo: il giovane nipote si fa ricoverare con lui (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid Italia. Una storia molto commovente quella Matteo Merolla, 29 anni, che dopo essere risultato positivo al Coronavirus, anche se asintomatico, ha chiesto di farsi portare in ospedale con lo zio Paolo, cinquant’anni e affetto da sindrome di Down, che versava in condizioni ben più serie. Lo ha fatto perché il parente non si trovasse spaesato di fronte la malattia. A raccontare la vicenda, ricondivisa da “Fanpage”, l’Agenzia Dire, a cui il giovane di Montesacro, agente immobiliare nella vita, ha detto: «Non potevo lasciarlo solo». Entrambi sono stati così ricoverati al Celio. leggi anche l’articolo —> Il medico che scoprì il primo malato di Covid: “Fu l’inizio della paura…” «Mio zio, Paolo, è stato ricoverato d’urgenza al Celio ed è stato subito sottoposto a due ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020). Una storia molto commovente quella Matteo Merolla, 29 anni, che dopo essere risultatoal Coronavirus, anche se asintomatico, ha chiesto di farsi portare in ospedale con lo zio Paolo, cinquant’anni e affetto dadi, che versava in condizioni ben più serie. Lo ha fatto perché il parente non si trovasse spaesato di fronte la malattia. A raccontare la vicenda, ricondivisa da “Fanpage”, l’Agenzia Dire, a cui ildi Montesacro, agente immobiliare nella vita, ha detto: «Non potevo lasciarlo solo». Entrambi sono stati così ricoverati al Celio. leggi anche l’articolo —> Il medico che scoprì il primo malato di: “Fu l’inizio della paura…” «Mio zio, Paolo, è stato ricoverato d’urgenza al Celio ed è stato subito sottoposto a due ...

LegaSalvini : LA TRAGEDIA IN PUGLIA, ASPETTA 11 ORE PER ESSERE VISITATA E MUORE DI COVID A 41 ANNI - Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - forza_italia : I grillini hanno scarcerato centinaia di boss durante il Covid. Noi quando eravamo al governo li abbiamo messi dent… - AnsaVeneto : Vino:Vinitaly-Nomisma,Covid frena export,-4,6% per Italia. Pari a 300 milioni di euro, Francia 'paga' a virus 1,7 m… - emilioaurilia : @AugustoMinzolin 600 morti al giorno in Italia soltanto per covid. Ma stiamo scherzando? -