Covid-19, stop all’allevamento di visoni: l’ordinanza firmata da Speranza (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha ordinato la sospensione dell’allevamento di visoni, ritenuti portatori di Covid-19 Un provvedimento adottato già da altri Paesi Europei, è appena arrivato anche in Italia con un comunicato stampa del Ministero della Salute. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato un’ordinanza oggi, lunedì 23 novembre, circa gli allevamenti di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha ordinato la sospensione dell’allevamento di, ritenuti portatori di-19 Un provvedimento adottato già da altri Paesi Europei, è appena arrivato anche in Italia con un comunicato stampa del Ministero della Salute. Il Ministro della Salute, Roberto, ha infatti firmato un’ordinanza oggi, lunedì 23 novembre, circa gli allevamenti di L'articolo proviene da Inews.it.

HuffPostItalia : Rischio di legame fra Covid e visoni, stop agli allevamenti in Italia - Agenzia_Ansa : #Covid, 'uno stop dello #sci sarebbe un danno irreversibile all' economia della montagna': così il vicepresidente… - lillydessi : Sci, Conte lavora a iniziativa Ue per lo stop. Insorgono le Regioni - MarrazzoFab : Non dobbiamo ricordarci dei visoni solo perchè possono essere un rischio per il COVID. Noi diciamo chiaramente No a… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: In sei comuni del #FriuliVeneziaGiulia al via lo screening di massa, su base volontaria, per il #COVID19. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Sci, Conte lavora a iniziativa Ue per stop piste e impianti. Insorgono Regioni e operatori Sky Tg24 Covid-19: Il ministro Speranza sospende le attività degli allevamenti di visoni

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone «La sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il Covid-19: Il ministro Speranza sospende le attivit ...

La cura di Forza Italia per le partite Iva: "Stop ai versamenti". Gualtieri: positivo

E chiede garanzie concrete e tangibili per l'ampia fascia di lavoratori non tutelati, messi in ginocchio dal Covid. Semestre bianco, sostegno a tutte quelle categorie che non hanno potuto fruire di ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone «La sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il Covid-19: Il ministro Speranza sospende le attivit ...E chiede garanzie concrete e tangibili per l'ampia fascia di lavoratori non tutelati, messi in ginocchio dal Covid. Semestre bianco, sostegno a tutte quelle categorie che non hanno potuto fruire di ...