Caeleb Dressel incontenibile | giornata da record per l’americano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Surrealea Budapest dove, nelle finali di Isl (International Swimming League)scende in vasca, battendo idi stile libero e farfalla in soli 40 minuti. Come sono avvenuti i? Finali di Champions Isl, all’ultimo scontro in vasca,frantuma ilmondiale di 48 secondi stabilito nel 2016 dal sudafricano Chad Le Clos, toccando un tempo di 47,78 nei 100 metri a farfalla. Senza nemmeno avere il tempo di metabolizzare la vincita, 40 minuti dopo vince i 50 metri a stile libero in 20.16, polverizzando il suodi 0,08. Unaincredibile ed emozionate dichiara, aggiungendo:”è come un parco divertimenti ...