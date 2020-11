Brutto incidente per Nek | operato d' urgenza

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Novella Toloni Dopo giorni di assenza dai social il popolare cantautore è tornato a salutare i suoi fan mostrandosi in un letto di ospedale, dove si trova ricoverato da giorni dopo undomestico Momento delicato per Filippo Neviani, in arte Nek. Il cantante modenese dopo giorni di latitanza dai social network è tornato sul web per annunciare di esser stato vittima di undomestico. Nek ha condiviso sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae in un letto di ospedale e subito si è scatenata l'ondata di solidarietà. nodo 1794024 Lo scorso 20 novembre Nek è uscito nelle radio italiane con il suo ultimo lavoro "Amore". Un brano realizzato in coppia con Monica Naranjo per rendere omaggio all’omonima canzone di Mina e Riccardo Cocciante. Quello che doveva essere un momento di rilancio professionale, in un periodo reso ...