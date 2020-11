A Roma chiusa la Metro C per assenza di personale

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – Linea C della Metropolitana di Roma completamente ferma su tutto il percorso. Il disservizio è causato dall’indisponibilità del personale. A causa dello stop alla circolazione dei treni si registra un forte aumento del traffico sulla via Casilina. Dalla stazione di San Giovanni a quella di Pantano, e viceversa, sono stati attivati bus sostitutivi.

fanpage : Guardate queste immagini, c'è da restare senza parole - blidonni : RT @lucianoghelfi: La giornata comincia male per il #tpl (trasporto pubblico locale) di #Roma: #metroC chiusa. E distanziamento addio http… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - PulitiElena : RT @fanpage: Guardate queste immagini, c'è da restare senza parole - OsDiste : La Capitale. #Roma: Metro C chiusa. L'interruzione del servizio, secondo quanto si apprende, sarebbe dovuta alla m… -

La chiusura dell'intera tratta della metro C di Roma ha suscitato rabbia e indignazione nei cittadini ... ma per ora la metropolitana è ancora chiusa. Disservizi, quelli del trasporto pubblico romano, ...