Università | il ministro Manfredi annuncia la riforma del corso di laurea in Farmacia

Una profonda riforma del corso di laurea in Farmacia, nella quale siano sempre più presenti elementi professionalizzanti, integrati con quella forte formazione di base che ha fatto l'eccellenza dell'Università italiana. Questa la prospettiva indicata dal ministro per l'Università e la Ricerca, professor Gaetano Manfredi, intervenuto al simposio "Il Pil sapere e il valore delle competenze: la riforma dei curricula universitari e degli Esami di Stato" al quale hanno partecipato Gabriele Costantino, direttore Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma; Maria Angela Vandelli, professore ordinario presso Dipartimento Scienze della Vita, Università degli Studi di Modena e ...

