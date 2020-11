Recensione Aukey PC-LM3 | Webcam Full HD per PC

Leggi su tuttotek

(Di domenica 22 novembre 2020) In questaandremo a parlare della PC-LM3 diper PC dall’ottima qualità video e audio, e prezzo abbastanza contenuto In questo periodo più che mai ci troviamo ad utilizzare ladel nostro PC, che sia per smart-working, lezioni a distanza, o ovviamente videochiamate con amici e parenti. Spesso leintegrate nei portatili o più economiche sono di qualità assolutamente infima, soprattutto per come ci hanno abituati ormai gli smartphone anche di fascia più bassa. Oggi vi portiamo quindi ladellaPC-LM3,per PC con risoluzioneHD (1920 x 1080), autofocus, e doppio microfono per la soppressione del rumore. Contenuto della confezione e design –...