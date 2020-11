Pugilato: torna Tyson, 'non sono più vegano, mi serve carne' (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - "Ho interrotto la dieta vegana a per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA, 22 NOV - "Ho interrotto la dieta vegana a per affrontare i pesanti allenamenti a cui misottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: Pugilato, torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pugilato, torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pugilato, torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne' - napolimagazine : Pugilato, torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne' - apetrazzuolo : Pugilato, torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne' -

Ultime Notizie dalla rete : Pugilato torna Pugilato: torna Tyson, 'non sono più vegano, mi serve carne' - Sport ANSA Nuova Europa Torna Tyson: 'Non sono più vegano, mi serve carne'

"Interromperò in qualunque momento l'evento se dovesse diventare un match di pugilato vero e proprio", ha detto a Fox Sports. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

Pugilato: torna Tyson, ‘non sono più vegano, mi serve carne’

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – "Ho interrotto la dieta vegana a per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo ...

"Interromperò in qualunque momento l'evento se dovesse diventare un match di pugilato vero e proprio", ha detto a Fox Sports. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...(ANSA) – ROMA, 22 NOV – "Ho interrotto la dieta vegana a per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo ...