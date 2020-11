'PlayStation 5 avrà un grande futuro per i prossimi 5 o 7 anni' (Di domenica 22 novembre 2020) PlayStation 5 è arrivata da pochi giorni sul mercato, dando così il via alla nuova generazione Sony. Forse è troppo presto per preoccuparcene, ma quanto durerà la, ormai nuova, current-gen? Jim Ryan, il CEO di Sony, non può dirlo con certezza, tuttavia è sicuro di una cosa: il futuro di PlayStation 5 è sufficientemente radioso da rendere ottimisti tutti all'interno della compagnia. Come dichiarato dal dirigente in una recente intervista con GQ Magazine UK, la grande partenza di PS5 ha reso Sony molto fiduciosa: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 22 novembre 2020)5 è arrivata da pochi giorni sul mercato, dando così il via alla nuova generazione Sony. Forse è troppo presto per preoccuparcene, ma quanto durerà la, ormai nuova, current-gen? Jim Ryan, il CEO di Sony, non può dirlo con certezza, tuttavia è sicuro di una cosa: ildi5 è sufficientemente radioso da rendere ottimisti tutti all'interno della compagnia. Come dichiarato dal dirigente in una recente intervista con GQ Magazine UK, lapartenza di PS5 ha reso Sony molto fiduciosa: Leggi altro...

Eurogamer_it : #PlayStation5 avrà un grande futuro per i prossimi 5 o 7 anni, parola di Jim Ryan. - j2lm4u : @nonmiavretemai2 Se giochi a PlayStation, avrà anche una crisi dell'epilessia ?? - Nextplayer_it : PS5 probabilmente non avrà 'giochi che definiscono la generazione' fino al 2022, afferma il CEO di PlayStation - supercicciolo : Se Sony avesse investito un decimo di quello che avrà speso per la campagna di lancio di Playstation, per far proge… - LorenzoB_W : @GavinoFranti @LukakuMaurizio @Luca__993 @MlCH_95 @ancilo90 È tempo sprecato sta gente avrà 15 anni e al massima sa accendere la playstation -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrà PlayStation 5: dettagli e notizie della presentazione di PS5 Foyhotech