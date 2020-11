Oms: “L’Europa si attrezzi o arriverà una terza ondata” (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Se non si attrezzerà in modo corretto, l’Europa rischia una terza ondata della pandemia di coronavirus a inizio 2021. Lo riferisce l’Oms tramite David Nabarro, inviato speciale dell’organizzazione, che ha rilasciato un’intervista ai giornali svizzeri. “Se non si agisce, terza ondata nel 2021” Nabarro ritiene che i governi europei non abbiano realizzato le “infrastrutture necessarie” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Se non si attrezzerà in modo corretto, l’Europa rischia unaondata della pandemia di coronavirus a inizio 2021. Lo riferisce l’Oms tramite David Nabarro, inviato speciale dell’organizzazione, che ha rilasciato un’intervista ai giornali svizzeri. “Se non si agisce,ondata nel 2021” Nabarro ritiene che i governi europei non abbiano realizzato le “infrastrutture necessarie” Impronta Unika.

