Napoli-Milan 1-3: highlights, voti e tabellino (Di domenica 22 novembre 2020) della partita al San Paolo di Napoli che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A Napoli-Milan 1-3: l'illusione del Sassuolo, che rimane comunque la più bella realtà inattesa di questa stagione, è durata poche ore. Il Milan, scavalcato per la prima volta in testa alla Serie A, è tornato L'articolo proviene da Inews.it.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - DecibelBellini : Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancat… - Gazzetta_it : Gigio e Lorenzo: la sfida tra i compagni di stanza che cantano Gigi D'Alessio. #NapoliMilan - Callejon007 : Partendo dal presupposto che lo zingaro andava espulso, il milan ha meritato pochi cazzi. È difficile puntare in a… - MilanWorldForum : Milan: infranto il tabù Napoli. Le news -) -