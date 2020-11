Inter-Torino 4-2, i nerazzurri vincono in rimonta. Doppietta di Lukaku (Di domenica 22 novembre 2020) Inter e Torino si affrontano allo stadio Meazza nell'ottava giornata di Serie A . Il pomeriggio sembra preannunciarsi nefasto per i padroni di casa, che passano in svantaggio durante il secondo minuto ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020)si affrontano allo stadio Meazza nell'ottava giornata di Serie A . Il pomeriggio sembra preannunciarsi nefasto per i padroni di casa, che passano in svantaggio durante il secondo minuto ...

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - Inter : ?? | SVANTAGGIO Appena prima della conclusione del primo tempo, Torino avanti: Zaza supera Handanovic con un sinist… - Inter : ?? | GOL TORINO 62' - Penalty per i granata dopo verifica al VAR (contatto in area tra Young e Singo): Ansaldi tras… - Divino_2 : RT @JulioCesare12: La cosa più triste di Inter - Torino è stata il 2-0: non tanto per il gol subito ma per la non esultanza di Ansaldi, che… - JulzOa : @MancioPanza @Pirichello Stiamo impazzendo perché l'Inter ha vinto in rimonta contro un Torino imbarazzante. Ok -