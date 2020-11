Inter | le scelte di Conte con il Torino | Sanchez scalpita | ancora fuori Eriksen

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020)orientato ad affidarsi ad un turnover ragionato contro il, in proiezione del match decisivo in Champions con il Real Madrid Partita importante per l’contro il, con i nerazzurri che devono ritrovare la vittoria smarrita.però pensa anche alla sfida decisiva di mercoledì in Champions League e potrebbe affidarsi al turnover oggi contro i granata per far rifiatare alcuni big. Il tecnico leccese potrebbe lasciarede Vrij per Ranocchia nelle retrovie, mentre Gagliardini è favorito per completare la mediana con Vidal e Barella:un’esclusione per. Sulle fasce ci saranno Hakimi e Young, mentre in attaccosarebbe leggermente favorito su Lautaro Martinez come partner di Lukaku. La ...