Il Milan vince anche a Napoli, doppietta di super Ibrahimovic (Di domenica 22 novembre 2020) Napoli (ITALPRESS) – Ibrahimovic riporta il Milan in testa alla classifica e affonda il Napoli dell’ex Gattuso, battuto per 3-1. Nel posticipo del San Paolo, il centravanti svedese firma una doppietta e va già in doppia cifra, dopo otto giornate, due delle quali saltate per Covid. E’ il “Diavolo” a far la partita e al 20? Ibrahimovic regala il meritato vantaggio: cross dalla trequarti di Hernandez, il capocannoniere della Serie A anticipa Koulibaly e insacca di testa all’angolino con una gran frustata.L’1-0 fa suonare la sveglia del Napoli: la squadra di Gattuso alza il ritmo e il baricentro, Donnarumma si supera su Mertens e sull’angolo seguente Di Lorenzo si divora il pareggio colpendo la traversa da pochi metri. Il Milan resiste ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020)(ITALPRESS) –riporta ilin testa alla classifica e affonda ildell’ex Gattuso, battuto per 3-1. Nel posticipo del San Paolo, il centravanti svedese firma unae va già in doppia cifra, dopo otto giornate, due delle quali saltate per Covid. E’ il “Diavolo” a far la partita e al 20?regala il meritato vantaggio: cross dalla trequarti di Hernandez, il capocannoniere della Serie A anticipa Koulibaly e insacca di testa all’angolino con una gran frustata.L’1-0 fa suonare la sveglia del: la squadra di Gattuso alza il ritmo e il baricentro, Donnarumma sia su Mertens e sull’angolo seguente Di Lorenzo si divora il pareggio colpendo la traversa da pochi metri. Ilresiste ...

AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - BART73165161 : RT @onestidal1908: Lo dico adesso: se il Milan vince lo scudetto, mi cancello da Twitter. #NapoliMilan - Skysurfer72 : #Sky Piccinini che continua a chiedere a Bonera se c’è una squadra più forte del Milan in campionato... ma cosa caz… - un_polle : RT @ChristianTolve: cioè il Milan vince...Bakayoko fa fallo sul loro goal..fermano kessie lanciato in porta per un fallo inesistente...e al… - conte_negroni : RT @ChristianTolve: cioè il Milan vince...Bakayoko fa fallo sul loro goal..fermano kessie lanciato in porta per un fallo inesistente...e al… -