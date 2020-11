Guatemala, manifestanti irrompono in Parlamento e gli danno fuoco (Video) (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Dato alle fiamme il Parlamento del Guatemala, dove centinaia di manifestanti, molti incappucciati, hanno assaltato un’ala dell’edificio per protestare contro il governo. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso e distrutto le finestre, i manifestanti hanno lanciato molotov all’interno. Al momento dell’assalto i parlamentari non erano presenti. La protesta nella piccola nazione centroamericana, dove il 60% della popolazione vive in povertà, si è letteralmente infiammata dopo il semaforo verde per il Bilancio 2021. Proprio questa settimana il governo ha infatti approvato lo stanziamento di quasi 13 miliardi di dollari, un budget mai impiegato nella storia del Paese. Il problema è che la gran parte di questi fondi verrà impiegate per le infrastrutture legate alle grandi imprese. Presidente sotto accusa Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Dato alle fiamme ildel, dove centinaia di, molti incappucciati, hanno assaltato un’ala dell’edificio per protestare contro il governo. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso e distrutto le finestre, ihanno lanciato molotov all’interno. Al momento dell’assalto i parlamentari non erano presenti. La protesta nella piccola nazione centroamericana, dove il 60% della popolazione vive in povertà, si è letteralmente infiammata dopo il semaforo verde per il Bilancio 2021. Proprio questa settimana il governo ha infatti approvato lo stanziamento di quasi 13 miliardi di dollari, un budget mai impiegato nella storia del Paese. Il problema è che la gran parte di questi fondi verrà impiegate per le infrastrutture legate alle grandi imprese. Presidente sotto accusa Le ...

