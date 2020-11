Ente idrico, chi sono i tre nolani eletti (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nola Gaetano Minieri entra nel Consiglio di distretto dell’Ente idrico. Un’elezione avvenuta pochi giorni fa. Minieri era tra i candidati di una lista vicina al Pd. Entrano anche l’ex sindaco di San Paolo Bel Sito Manolo Cafarelli, oggi consigliere comunale, e Luigi Cappella, ex assessore del Comune di Saviano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nola Gaetano Minieri entra nel Consiglio di distretto dell’. Un’elezione avvenuta pochi giorni fa. Minieri era tra i candidati di una lista vicina al Pd. Entrano anche l’ex sindaco di San Paolo Bel Sito Manolo Cafarelli, oggi consigliere comunale, e Luigi Cappella, ex assessore del Comune di Saviano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La priorità è la sostituzione della condotta in via Galvani. Sono ovviamente previste. modifiche alla viabilità ...

Con l’elezione a scrutinio segreto del presidente del consiglio comunale, il pentastellato Salvatore Cioffi, sembrava che fosse stata messa la parola fine alle polemiche in seno alla maggioranza guida ...

