DIRETTA Udinese Genoa – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 22 novembre 2020) Sfida molto delicata tra due compagini che hanno avuto più di qualche difficoltà in questo avvio di campionato: Udinese e Genoa si affronteranno alle ore 18.00 in una partita di campionato valida per l'8° giornata di Serie A. Le scelte degli allenatori Gotti punterà su Pereyra, Paul e Arslan saranno sicuri titolari, sulle fasce agiranno Stryger Larsen e Ouwejan, confermato il duo offensivo Okaka-Lasagna. Difesa che sarà composta da Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir, davanti a Musso. Possibile difesa a 4 per il Genoa di Maran, nello specifico linea arretrata formata da Biraschi, Goldaniga, Bani e Luca Pellegrini con Lerager, Badelj, Rovella ad agire a centrocampo a fornire compertura per Pandev e Zajc, a supporto del centravanti Scamacca. Formazioni ufficiali Udinese (3-5-2): Musso;

