Chiara Ferragni: il messaggio dell’ex di Fedez (Di domenica 22 novembre 2020) Giulia Valentini, l’ex storica di Fedez commenta positivamente un post di Chiara Ferragni che risponde con un cuore. Ma Fedez è furioso, non ci sta. Ecco perché. Nessuna rivalità tra donne, nemmeno tra ex. E’ quello che è successo tra Chiara Ferragni, moglie di Fedez, e l’ex fidanzata del rapper milanese, Giulia Valentini. Una bella dimostrazione che la gelosia non per forza è un sentimento che deve esistere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 22 novembre 2020) Giulia Valentini, l’ex storica dicommenta positivamente un post diche risponde con un cuore. Maè furioso, non ci sta. Ecco perché. Nessuna rivalità tra donne, nemmeno tra ex. E’ quello che è successo tra, moglie di, e l’ex fidanzata del rapper milanese, Giulia Valentini. Una bella dimostrazione che la gelosia non per forza è un sentimento che deve esistere Articolo completo: dal blog SoloDonna

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - musicsmyoxygen : Scusate ma si può dire che nella posizione in cui è Chiara Ferragni ci si aspetta di più e non il solito contentino… - tassarottis : Perché il video di #ChiaraFerragni @ChiaraFerragni sulle donne è così importante - nolocalsplease : RT @lotusvioletiris: 'chiara ferragni ha fatto un sakko di cose buone e belle tu inveceh????' 1 innanzitutto se avessi anche solo la metà d… - mrsltz_ : Ho segnalato la raccolta fondi ad un paio di influencer su instagram, mi ha risposto spaghettipolitics che è molto… -