Calano contagi e ricoveri ma nelle regioni più colpite la sanità è vicina al collasso (Di domenica 22 novembre 2020) E mentre si discute ancora sulle parole del professor Crisanti a proposito della affidabilità da certificare dei vaccini, il ministro della Salute Speranza annuncia che a gennaio ci sarà un campagna ...

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi Bollettino Coronavirus Lombardia: calano i contagi, altri 169 morti IL GIORNO Breaking News delle 09:00 | Verso un Natale blindato

In questa edizione: Verso un Natale blindato, Contagi in lieve calo, "Collaborazione non alleanza", G20, sul tavolo il tema vaccini, Il maltempo flagella il sud, Ronaldo bis, Juve seconda.

Coronavirus Alessandria, scendono ancora i contagi

ALESSANDRIA - Coronavirus Alessandria, scendono ancora i contagi nel capoluogo e negli altri centri zona in provincia.

