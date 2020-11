Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)DEL 21 NOVEMBREORE 19.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’: UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RCCORDO ANULARE, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA IN AMBO LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA SEMPRE NEI DUE SENSI UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEACIVITACASTELLANA VITERBO CANCELLATO IL TRENO 502 DA FLAMINIO A SANT’ORESTE DELLE 19:50 E IL 503 DA SANT’ORESTE A FLAMINIO DELLE 21:21 CHIUSA IN QUESTO MOMENTO LA STAZIONE METRO A SPAGNA PER DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ UTILIZZARE LA STAZIONE ...