Ue: Meloni, 'Orban più amico di Berlusconi che mio' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Orlando mi risponde che io sono amica di Orban e quindi quello che propongo non è degno di considerazione, allora gli ricordo che Orban fa parte dello stesso partito di Berlusconi e che forse è più amico di Berlusconi". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Orlando mi risponde che io sono amica die quindi quello che propongo non è degno di considerazione, allora gli ricordo chefa parte dello stesso partito die che forse è piùdi". Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'La Stampa'.

AndreaOrlandosp : La Meloni si lamenta perché là nostra proposta di collaborazione divide il centro destra. C’è un modo perché questo… - pietroraffa : Orban compromette l'arrivo degli aiuti all'Italia. Meloni sostiene Orban, in nome del sovranismo. Qualquadra non cosa - F_DUva : Ma #Meloni non era quella che antepone 'l'interesse della Nazione a quello della fazione'? Bene, lo spieghi a… - TV7Benevento : Ue: Meloni, 'Orban più amico di Berlusconi che mio'... - adatorelli : RT @NFratoianni: Quando una serie di scelte che i governi fanno minano le libertà fondamentali dal punto di vista civile e democratico quei… -