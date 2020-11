Natale, per i negozi aperture più lunghe per i regali (Di domenica 22 novembre 2020) Agli acquisti di Natale non si può rinunciare. Non tanto per il valore in sé di un regalo sotto l?albero, quanto per l?impatto economico che lo shopping natalizio ha sul... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) Agli acquisti dinon si può rinunciare. Non tanto per il valore in sé di un regalo sotto l?albero, quanto per l?impatto economico che lo shopping natalizio ha sul...

Agli acquisti di Natale non si può rinunciare. Non tanto per il valore in sé di un regalo sotto l’albero, quanto per l’impatto economico che lo shopping natalizio ha ...

Ristori, Coldiretti: ''400 milioni di aiuti alimentari per i poveri a Natale''

Con oltre 4 milioni di poveri che in Italia per l’aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare è importante l’istituzione di un fondo con una ...

