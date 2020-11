MotoGP | pagelle qualifiche GP Portogallo 2020 | Oliveira e Morbidelli volano a Portimao

(Di sabato 21 novembre 2020) Ledel Gran Premio deldi, quattordicesimo e ultimo appuntamento del Mondialein corso sul circuito di. Miguel, con la Ktm, conquista la pole position sulla pista di casa,ù fermando il cronometro sul 1’38”892 e precedendo la Yamaha del team Petronas guidata da Francoe la Ducati di Jack Miller. Ad aprire la seconda fila, Cal Crurchlow con la Honda, Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas e Stefan Bradl su Honda. Settimo tempo, invece, per Johann Zarco davanti a Maverick Vinales e Pol Espargaro. Più indietro Andrea Dovizioso, 12°. Valentino Rossi, eliminato in Q1, partirà 17° mentre il neo campione del mondo, Joan Mir, scatterà dalla 20esima casella dello schieramento. La ...

Corriere della Sera

Weekend indimenticabile per Joan Mir. Lo spagnolo a Valencia conquista il titolo mondiale in MotoGp, il primo della sua carriera nella classe regina. Festa grande anche per la Suzuki e per Davide Briv ...In una gara praticamente perfetta, una piccola sbavatura, che, forse, gli è costata la vittoria: il largo fatto alla prima curva del primo giro ha permesso a Morbidelli di superarlo. Fosse riuscito a ...