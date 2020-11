Maltempo Napoli, albero cade in strada: tragedia sfiorata a Fuorigrotta (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – tragedia sfiorata nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Dove in via Giulio Cesare, complice il Maltempo ed il forte vento, un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su un marciapiede. Secondo alcuni residenti, come riporta l’Ansa, già prima del crolla l’albero appariva piegato. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonel quartiere. Dove in via Giulio Cesare, complice iled il forte vento, undi grosse dimensioni si è abbattuto su un marciapiede. Secondo alcuni residenti, come riporta l’Ansa, già prima del crolla l’appariva piegato. Foto di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : #Maltempo #Campania, per tutta la notte #vigilidelfuoco al lavoro per un nubifragio che ha colpito #Napoli e il bas… - RaffaeleMarroc3 : RT @1926_cri: Code ai negozi, mettono foto di Napoli. Si parla di criminalità, mettono foto di Napoli. Maltempo in Italia, mettono foto d… - rep_napoli : Maltempo: bufere di vento nel Salernitano, danni a Sarno [aggiornamento delle 13:14] - rep_napoli : Maltempo: disagi per i collegamenti nel golfo di Napoli [aggiornamento delle 13:07] - rep_napoli : Maltempo:Caserta;vento forte,danni e tante chiamate a vigili -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Napoli Maltempo Napoli, albero cade in strada: tragedia sfiorata a Fuorigrotta anteprima24.it Maltempo, ingenti danni in Campania per il forte vento

NAPOLI – “Vi prego di non stare in strada per curiosità, per fare foto e video, perché il rischio con questo fortissimo vento è grande. Chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e collaborazio ...

Situazione LIVE: maltempo in arrivo sul basso Tirreno, cielo nerissimo a Ustica – VIDEO

#weathersicily | #Ciclone attualmente situato sui pressi di #Pantelleria. Tale posizionamento ha avviato un flusso umido orientale sul basso #Tirreno, il quale entro il pomeriggio-sera di oggi dovreb ...

NAPOLI – “Vi prego di non stare in strada per curiosità, per fare foto e video, perché il rischio con questo fortissimo vento è grande. Chiedo a tutta la cittadinanza massima attenzione e collaborazio ...#weathersicily | #Ciclone attualmente situato sui pressi di #Pantelleria. Tale posizionamento ha avviato un flusso umido orientale sul basso #Tirreno, il quale entro il pomeriggio-sera di oggi dovreb ...