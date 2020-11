Inter-Real Madrid: probabili formazioni e in tv (Di sabato 21 novembre 2020) Una sfida molto attesa, quella di mercoledì 25 novembre che a San Siro ospiterà il match Inter-Real Madrid nella quarta giornata di Champions. Dopo la sconfitta all’andata, l’Inter cercherà il riscatto per assicurarsi il terzo posto nel girone. Inter-Real Madrid, che partita di Champions si prospetta? Per i nerazzurri di Conte, attualmente al quarto posto nel girone, sarà sicuramente una partita importante dove non sono ammessi errori. La sconfitta della squadra di casa infatti, potrebbero costare l’esclusione dal Gruppo B di Champions, mentre il Real al terzo posto con quattro punti, mira a raggiungere la quota 7 scavalcando il Monchengladbach e lo Shakhtar che potrebbero neutralizzarsi con un pareggio. Nell’ultimo scontro disputatosi il 3 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Una sfida molto attesa, quella di mercoledì 25 novembre che a San Siro ospiterà il matchnella quarta giornata di Champions. Dopo la sconfitta all’andata, l’cercherà il riscatto per assicurarsi il terzo posto nel girone., che partita di Champions si prospetta? Per i nerazzurri di Conte, attualmente al quarto posto nel girone, sarà sicuramente una partita importante dove non sono ammessi errori. La sconfitta della squadra di casa infatti, potrebbero costare l’esclusione dal Gruppo B di Champions, mentre ilal terzo posto con quattro punti, mira a raggiungere la quota 7 scavalcando il Monchengladbach e lo Shakhtar che potrebbero neutralizzarsi con un pareggio. Nell’ultimo scontro disputatosi il 3 ...

