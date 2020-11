Inter Real Madrid | attacco a pezzi per gli spagnoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Zinedine Zidane deve fare la conta degli assenti e rischia di arrivare a Milano senza attaccanti Ilpotrebbe arrivare a Milano, per il match di Champions League contro l’, senza attaccanti. Jovic è risultato positivo al Covid-19 mentre Karim Benzema, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non si è allenato nella rifinitura di ieri ed è in forse per la sfida contro i nerazzurri. Problemi anche per Casemiro, anche lui in dubbio per la partita contro l’. Zidane dovrà così fare la conta degli assenti e, in caso di mancato recupero, reinventarsi la formazione. Leggi su Calcionews24.com