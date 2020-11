Ghali su Tale e Quale Show: "Non ho riso. Non c'era bisogno..." - (Di sabato 21 novembre 2020) Novella Toloni Il rapper ha polemizzato con il programma di Rai Uno per la sua imitazione giudicata "offensiva e piena di luoghi comuni" L'imitazione di Sergio Muniz a Tale e Quale Show non è piaciuta al cantante "originale". Il rapper Ghali non ha gradito come l'attore spagnolo è stato truccato per assomigliare il più possibile a lui e sui social è sbottato. "Non c'era bisogno di scurire il viso", ha esordito Ghali in un video social mentre si mostra intento a seguire lo Show di Rai Uno. Poi l'affondo: "La blackface è umiliante". Nell'ultima puntata di Tale e Quale Show Sergio Muniz ha vestito i panni del rapper Ghali interpretando il famoso brano "Good Times". Sul palco l'attore ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Novella Toloni Il rapper ha polemizzato con il programma di Rai Uno per la sua imitazione giudicata "offensiva e piena di luoghi comuni" L'imitazione di Sergio Muniz anon è piaciuta al cantante "originale". Il rappernon ha gradito come l'attore spagnolo è stato truccato per assomigliare il più possibile a lui e sui social è sbottato. "Non c'eradi scurire il viso", ha esorditoin un video social mentre si mostra intento a seguire lodi Rai Uno. Poi l'affondo: "La blackface è umiliante". Nell'ultima puntata diSergio Muniz ha vestito i panni del rapperinterpretando il famoso brano "Good Times". Sul palco l'attore ...

