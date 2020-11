Fiamme sui binari: vagone merci privato a fuoco, ore per spegnerlo (Di sabato 21 novembre 2020) Pergine I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi sono intervenenuti da questa notte nei pressi della stazione ferroviaria di Laterina, per un incendio che ha ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 novembre 2020) Pergine I vigili deldel comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi sono intervenenuti da questa notte nei pressi della stazione ferroviaria di Laterina, per un incendio che ha ...

zazoomblog : Fiamme sui binari: vagone merci privato a a fuoco ore per spegnerlo - #Fiamme #binari: #vagone #merci - cravingformusic : per favore basta queste rispostine con le fiamme alle storie, mi stanno leggermente sui coglioni - fabio_tognella : @franciungaro @polimi Siamo, purtroppo, il paese che per default preferisce creare problemi piuttosto che cercare s… - HANIEXE : il fatto di essere in fiamme per una classifica sui personaggi anime molto a cui pensare sugli effetti della quarantena sul mio cervello - HobiChuuya : @bella_per_baek modo ambiguo per fare fuoco e fiamme sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme sui Fiamme sui binari: vagone merci privato a fuoco, ore per spegnerlo LA NAZIONE Chiosco in fiamme a Platamona, intervengono i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco Sassari sono intervenuto attorno alle 13 di oggi per domare un incendio che stava avvolgendo un chiosco a Platamona, presso il terzo pettine. La squadra operativa del Comando sassar ...

Corleone, percepivano indebitamente buoni spesa e reddito di emergenza: denunciati

Hanno usufruito dei buoni spesa e del reddito di emergenza durante il lockdown, senza averne diritto. 10 residenti del comune di Corleone sono stati denunciati dalle fiamme gialle per ...

I Vigili del fuoco Sassari sono intervenuto attorno alle 13 di oggi per domare un incendio che stava avvolgendo un chiosco a Platamona, presso il terzo pettine. La squadra operativa del Comando sassar ...Hanno usufruito dei buoni spesa e del reddito di emergenza durante il lockdown, senza averne diritto. 10 residenti del comune di Corleone sono stati denunciati dalle fiamme gialle per ...