De Luca non risponde e Giletti lo travolge | bomba Non è l' Arena | fa cadere il governatore?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Non è l'torna domenica 22 novembre in prima serata su La7, con Massimoche si prepara ad affrontare una puntata con argomento molto tosti. A partire da quello che riguarda la Campania: dopo la richiesta (respinta) di un confronto con i vertici della Regione sui dati del contagio, il giornalista e la sua squadraranno alle contestazioni fatte dal presidente Vincenzo Deche, tramite l'unità di crisi, in settimana ha fatto sapere di essere intenzionato a querelare la trasmissione. In particolaremanderà in onda un servizio sugli ospedali modulari campani: sono stati realizzati? E se sì, quanti posti di terapia intensiva contengono? Non è tutto perché Non è l'si è avvalsa della collaborazione di Tpi per un'inchiesta sui tamponi falsi nel napoletano, ...