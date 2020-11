Crotone, nubifragio nella notte: strade e case allagate. Sindaco: restate a casa. A rischio partita Lazio (Di sabato 21 novembre 2020) Crotone allagata nella notte: la città si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo nubifragio. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 novembre 2020)allagata: la città si è risvegliata con le vie invase dall'acqua scaricata da un lungo. Molte persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo...

g_falcomata : Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone… - acspezia : Vicini al @FcCrotoneOff e alla città di #Crotone, colpita in queste ore da un violento nubifragio. Forza ragazzi! ?????? - framiriello : RT @gumas75: Crotone, stamattina: la strada si allaga per un nubifragio e il terreno cede. È un periodo in cui qui in Calabria non ci facci… - airone555 : RT @calabriaonline: Non c'è pace! Incredibile! Un forte #nubifragio ? si sta abbattendo sul versante ionico della #Calabria, a #Crotone. Nu… - Corriere : Crotone allagata da un violento nubifragio. Le autorità ai cittadini: «Non uscite di casa» -