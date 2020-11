Crotone-Lazio 0-2 | Immobile e Correa volano sotto il diluvio

(Di domenica 22 novembre 2020) Labatte 2-0 ilnel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A e aggancia momentaneamente Roma e Napoli in zona Champions League. I ragazzi di Inzaghi dominano fin dai primi minutiildello Scida e passano in vantaggio al 21' con un gran colpo di testa di. Il raddoppio arriva nella ripresa con(58'), che ritrova il gol dopo quasi 4 mesi. I calabresi restano fanalino di coda a quota 2 punti.Risultati:0-2, ore 18 Spezia-Atalanta, ore 20.45 Juventus-Cagliari domenica 22/11 ore 12.30 Fiorentina-Benevento, ore 15 Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo, ore 18 Udinese-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan.Classifica: Milan 17, Sassuolo 15, Napoli, Roma,14, ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Crotone 0-2 Lazio #SSFootball - SkySport : SERIE A – 8^ GIORNATA ? CROTONE - LAZIO 0-2 Risultato finale ? ? #Immobile (21’) ? #Correa (58’) ? ?… - DiMarzio : #SerieA | Crotone-Lazio a rischio rinvio causa maltempo - giulioguazzugli : @capuanogio hai qualche scoop sulla #lazio ? L’aereo non è partito ( rimasto a Crotone)... mi aspetto una vostra grande inchiesta.... - NinosTrattoria : RT @SkySport: CROTONE-LAZIO 0-2 Risultato finale ? ? #Immobile (21’) ? #Correa (58’) ? Serie A - 8^ Giornata ? ?? Gli highlights ? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Lazio

Nella bufera di Crotone, la Lazio batte 2-0 la squadra di Stroppa e ritrova la vittoria in campionato. Decisivi Immobile e Correa. Il primo al quarto centro in campionato e che ...- "Esprimiamo vicinanza al popolo crotonese. Prima della partita ci è stato detto che la situazione era sotto controllo e che non c'erano persone coinvolte". La squadra è viva e la nostra autostima ...