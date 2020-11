Crisi Covid | ecco le categorie più colpite | l’indagine

Leggi su inews24

(Di sabato 21 novembre 2020)lepiùin assoluto in questi mesi. Il verdetto nasce da un’indagine effettuata da Unioncamere nel mese di ottobre. Emerge tanta amarezza e sfiducia per il futuro tra gli imprenditori. Negozi, bar e ristoranti: sono state questele più condizionate in assoluto dallainnescata dal-19. Come infatti L'articolo proviene da Inews.it.