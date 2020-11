Covid, Zaia: “Numeri in miglioramento, ma mangeremo panettone da soli” (Di sabato 21 novembre 2020) Covid-19, il governatore Luca Zaia ha commentato la situazione in Veneto, facendo trasparire cauto ottimismo a riguardo Continuano a preoccupare i numeri relativi al Covid-19 in Italia e nel mondo. Il governo ha emanato da qualche settimana un Dpcm che ha diviso l’intera penisola in tre zone differenti in base al livello di criticità del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020)-19, il governatore Lucaha commentato la situazione in Veneto, facendo trasparire cauto ottimismo a riguardo Continuano a preoccupare i numeri relativi al-19 in Italia e nel mondo. Il governo ha emanato da qualche settimana un Dpcm che ha diviso l’intera penisola in tre zone differenti in base al livello di criticità del L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - occhio_notizie : 'L'emergenza non è finita anche se siamo in area gialla. Non possiamo abbassare la guardia' ha detto Luca #Zaia in… -