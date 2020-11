Contrabbando, sequestrate 180 chili di sigarette (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trasportavano sigarette di Contrabbando nelle loro automobili nascoste sotto il sedile del passeggero e su quelli posteriori. Così il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha sequestrato tra il capoluogo, nel quartiere Avvocata, e a Portici 180 kg di sigarette di Contrabbando e hanno arrestato due persone originarie della provincia di Bari e denunciando a piede libero tre napoletani. In entrambi i casi i finanzieri del gruppo di Nola, durante i controlli su strada, hanno individuato delle autovetture, tre nel complesso, scoprendo diverse casse di sigarette di marca “Malboro”, “LM” e “Regina”. Durante la prima operazione, le fiamme gialle, insospettite da due auto che viaggiavano a breve distanza l’una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trasportavanodinelle loro automobili nascoste sotto il sedile del passeggero e su quelli posteriori. Così il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha sequestrato tra il capoluogo, nel quartiere Avvocata, e a Portici 180 kg didie hanno arrestato due persone originarie della provincia di Bari e denunciando a piede libero tre napoletani. In entrambi i casi i finanzieri del gruppo di Nola, durante i controlli su strada, hanno individuato delle autovetture, tre nel complesso, scoprendo diverse casse didi marca “Malboro”, “LM” e “Regina”. Durante la prima operazione, le fiamme gialle, insospettite da due auto che viaggiavano a breve distanza l’una ...

