Bonera, che storia: da collaboratore a "sostituto" di Pioli in pochi giorni (Di sabato 21 novembre 2020) Bonera, semplice collaboratore tecnico del Milan, domani comincerà la sua carriera da allenatore con il botto nel big-match contro il Napoli. Leggi su 90min (Di sabato 21 novembre 2020), semplicetecnico del Milan, domani comincerà la sua carriera da allenatore con il botto nel big-match contro il Napoli.

G1NGERETTI : Abbiamo Bonera in panchina. Non c'è niente che possa andar storto. La vinciamo con due gol di scarto. - OHeirRoss : Raga vedere Bonera in conferenza stampa fa male. Fa male il ricordo delle maledizioni che gli ho augurato da calcia… - tiapaganoni : Se 12 mesi fa ti avessero detto che ci sarebbe stata una pandemia mondiale e che Bonera avrebbe allenato il Milan c… - PianetaMilan : #NapoliMilan, #Bonera in conferenza stampa: '#Calhanoglu? Ha dimostrato che ci tiene tanto a questa maglia' - Gardenia11_1 : RT @saveriocamba: 'La mia idea di calcio è influenzata da quello che sto apprendendo lavorando con mister Pioli. Il calcio che mi piace è q… -