Ballando, la finale: Isoardi e Todaro molto vicini. E Carolyn Smith scende in pista (Di domenica 22 novembre 2020) È giunta alla sua conclusione anche questa edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, nelle scorse settimane, ha affrontato numerosi imprevisti e colpi di scena e ha proposto ai suoi telespettatori bellissime sorprese. Tantissimi, quindi, i momenti di emozionanti e divertenti. Sette le coppie arrivate in finale. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che sono rientrati in gara dopo essersi ritirati a causa dell'infortuno che ha colpito la showgirl, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Paolo Conticini e Vera Kinnunen, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova e Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Quest'ultimo, infatti, ha sostituito Maykel Fonts, risultato positivo al Coronavirus. Questa – ha detto Milly Carlucci per dare il via all'ultima ...

