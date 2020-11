Amici 20, puntata di sabato 21 novembre 2020 – Rosa balla la Cuccarini, Sangiovanni non entusiasma le radio (Di sabato 21 novembre 2020) Maria De Filippi - Amici 20 Amici 20 continua con il secondo speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione avvenuta ieri. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 21 novembre 2020 14.10: Aspettando Amici… con una sorpresa per Lorella Cuccarini. Maria De Filippi entra in studio e annuncia Rosa, che balla le celebri canzoni/sigle della neo professoressa, che ringrazia ed evidenzia il grande lavoro svolto in settimana dall’allieva. Rosa - Amici 20 14.15: Maria chiama al centro ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020) Maria De Filippi -2020 continua con il secondo speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione avvenuta ieri.20: la diretta minuto per minuto delladi2114.10: Aspettando… con una sorpresa per Lorella. Maria De Filippi entra in studio e annuncia, chele celebri canzoni/sigle della neo professoressa, che ringrazia ed evidenzia il grande lavoro svolto in settimana dall’allieva.20 14.15: Maria chiama al centro ...

AmiciUfficiale : Avete visto quali allievi possono continuare il loro percorso nella scuola di #Amici20? Per rivedere l'incredibile… - AmorosoOF : Ho letto tanti vostri messaggi che mi sono arrivati dopo la puntata di Amici di sabato e ve lo dico dal profondo de… - IlContiAndrea : Nel suo ventesimo anno “Amici di Maria De Filippi” cambia pelle. Una trasformazione ancora più chiara alla seconda… - SocialArtistOF : Riguarda la seconda puntata di #Amici20?? - pbernardini304 : RT @belfiore_ale: Buongiorno amici Fiorai! ?? Se dico Buona Domenica non posso non pensare a questa straordinaria coppia! Non ne ho perso un… -