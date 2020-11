Zlatan Ibrahimovic ha regalato la Play Station 5 a tutti i compagni di squadra (Di venerdì 20 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic sempre più leader del Milan, in campo e fuori. Un leader anche generoso, come dimostrato dal regalo effettuato a tutta la squadra: un nuova Play Station 5, nel giorno del suo lancio mondiale. A svelare il regalo di ‘Babbo Natale’ Ibra è stato Samuel Castillejo, che ha pubblicato una foto e un post sul suo profilo Instagram. I giocatori rossoneri, molti dei quali amanti dei videogiochi, hanno quindi lasciato Milanello con la nuova console della Sony per gentile concessione del fuoriclasse svedese, che a 39 anni sta vivendo un grande momento calcistico. La Play Station 5, attualmente introvabile sul mercato a causa delle moltissime richieste, presenta un design totalmente rinnovato e novità tecnologiche che portano un salto di qualità importante per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020)sempre più leader del Milan, in campo e fuori. Un leader anche generoso, come dimostrato dal regalo effettuato a tutta la: un nuova5, nel giorno del suo lancio mondiale. A svelare il regalo di ‘Babbo Natale’ Ibra è stato Samuel Castillejo, che ha pubblicato una foto e un post sul suo profilo Instagram. I giocatori rossoneri, molti dei quali amanti dei videogiochi, hanno quindi lasciato Milanello con la nuova console della Sony per gentile concessione del fuoriclasse svedese, che a 39 anni sta vivendo un grande momento calcistico. La5, attualmente introvabile sul mercato a causa delle moltissime richieste, presenta un design totalmente rinnovato e novità tecnologiche che portano un salto di qualità importante per ...

giornalettismo : Zlatan Ibrahimovic si traveste da 'Babbo Natale'. L'attaccante del Milan ha regalato la Play Station 5 a tutti i co… - TheRub14 : Il 20 Novembre di 10 anni fa, Zlatan Ibrahimovic segnava questo gol contro la Fiorentina a San Siro. - flawslou : non io che nello speaking ho letteralmente disquisito in inglese per 15 minuti di Zlatan Ibrahimovic. il madreling… - CronacheTweet : Il 19 novembre 1995 Gianluigi #Buffon esordiva in Serie A. Era da poco uscita la #PlayStation1 ??? Il 19 novembre 2… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: SAMPDORIA - MILAN 3° GIORNATA DI CAMPIONATO: Affontiamo in casa i rossoneri di Stefano Pioli con al comando Zlatan Ibra… -