"Viene dal nulla? Che vergogna": Lory Del Santo massacra la Gregoraci, gode Selvaggia Roma (Di venerdì 20 novembre 2020) Tra chi punta il dito contro Elisabetta Gregoraci, ecco anche Lory Del Santo, che dice la sua a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, dove si parlava di Grande Fratello Vip e della ex di Flavio Briatore. Carmelita propone un servizio che mostra una violenta litigata tra la Gregoraci e Selvaggia Roma, da poco entrata nella casa dove sta portando grande scompiglio. E una volta finita la clip, ecco che la Del Santo passa all'attacco: "Lei ha detto che Selvaggia Roma Viene dal nulla. La ha già classificata, questo non va bene". In difesa della ex di Briatore, però, si è schierato Roberto Alessi: "Voleva dire che lei è entrata da poco nella casa e già pensa di poter dare ..."

