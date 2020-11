Tragedia al cimitero: muore durante il funerale della moglie cadendo in una buca (Di venerdì 20 novembre 2020) Stava partecipando al funerale della moglie quando è caduto in una buca profonda circa sette metri, scavata per un’altra tomba. È morto così un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota. Quando i vigili lo hanno recuperato è stato chiaro che per lui non c’era più niente da fare: privo di sensi, la caduta è stata fatale. Siamo a Guadalajara, in Messico, all’interno del Panteòn de Mezquitàn. La notizia la riporta Informador. È stata aperta un’indagine. La buca era coperta ma la copertura ha ceduto quando l’uomo ci è passato sopra. Il Panteòn de Mezquitàn è il principale cimitero della città messicana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Stava partecipando alquando è caduto in unaprofonda circa sette metri, scavata per un’altra tomba. È morto così un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota. Quando i vigili lo hanno recuperato è stato chiaro che per lui non c’era più niente da fare: privo di sensi, la caduta è stata fatale. Siamo a Guadalajara, in Messico, all’interno del Panteòn de Mezquitàn. La notizia la riporta Informador. È stata aperta un’indagine. Laera coperta ma la copertura ha ceduto quando l’uomo ci è passato sopra. Il Panteòn de Mezquitàn è il principalecittà messicana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Tragedia al cimitero: muore durante il funerale della moglie cadendo in una buca - Noovyis : (Tragedia al cimitero: muore durante il funerale della moglie cadendo in una buca) Playhitmusic - - FQMagazineit : Tragedia al cimitero: muore durante il funerale della moglie cadendo in una buca - francobus100 : Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore - bolartur : RT @leggoit: Tragedia al cimitero, uomo cade in una buca al funerale della moglie e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia cimitero Tragedia al cimitero: muore durante il funerale della moglie cadendo in una buca Il Fatto Quotidiano Priorità ignorate/ La lezione (errata) del divieto di fumo ai cittadini di Milano

Milano è la città della nebbia, almeno secondo un vecchio storytelling. Ma adesso è diventata anche la capitale del fumo negli occhi. Immagine traducibile ...

Tragedia al funerale della moglie: cade in una buca e muore

E' scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni.

Milano è la città della nebbia, almeno secondo un vecchio storytelling. Ma adesso è diventata anche la capitale del fumo negli occhi. Immagine traducibile ...E' scivolato in una buca durante la cerimonia funebre della moglie e purtroppo la caduta gli è stata fatale: così è morto un uomo di 60 anni.