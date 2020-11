Totti: “Ho avuto il Covid, la diagnosi è stata un colpo al cuore. 15 lunghi giorni, ora è tutto passato” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Covid-19 ha colpito anche l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Dopo due settimane, l'ex calciatore è finalmente guarito e lo ha comunicato sui social:Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano.La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono ... Leggi su golssip (Di venerdì 20 novembre 2020) Il-19 ha colpito anche l'ex capitano della Roma Francesco. Dopo due settimane, l'ex calciatore è finalmente guarito e lo ha comunicato sui social:Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene.Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che hoile non èuna passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano.Launal: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività dellasono riuscito a curarmi da casa, 15ma adesso cheè passato voglio ringraziare coloro che mi sono ...

