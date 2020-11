Tardelli | «La Serie A è un campionato falsato Ibrahimovic mi ha stupito»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Marcoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport della Seria A e di chi vincerà lo scudetto. Le sue parole Marcoha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dellaA e di chi vincerà lo scudetto. Queste le sue parole. SCUDETTO – «Faccio fatica a rispondere a questa domanda: e? un. Potrei dire che le favorite sono le solite, ma le condizioni ambientali e la pandemia che sta colpendo il mondo impediscono di avere unregolare. Puo? vincere chiunque, anche se la Juventus, con le milanesi subito dietro, ha qualcosa in piu?». MILAN – «Anche per cio? che ho appena detto, non mi sorprenderei di vederlo lassu? anche alla fine della stagione: l’allenatore sta svolgendo un grande lavoro, i calciatori credono in lui e nella forza ...