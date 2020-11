Servizi finanziari abusivi, Consob oscura cinque siti web (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Consob ha reso noto di aver ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente Servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto crescita” in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di Servizi di connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti Servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito i siti interessati dal provvedimento: ForTradersFX Ltd (www.for-tradersfx.com); “Mibtrades”(www.mibtrades.com); “Iacademy” ( http://www.iacademy.io e url iacademy.io); GAM Group Ltd e LLC IC Prime Broker ( https://marketsfx.co);HBC Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd ( ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) –ha reso noto di aver ordinato l’mento di 5 nuoviweb che offrono abusivamente. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto crescita” in base ai qualipuò ordinare ai fornitori didi connettività internet di inibire l’accesso dall’Italia aiweb tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione. Di seguito iinteressati dal provvedimento: ForTradersFX Ltd (www.for-tradersfx.com); “Mibtrades”(www.mibtrades.com); “Iacademy” ( http://www.iacademy.io e url iacademy.io); GAM Group Ltd e LLC IC Prime Broker ( https://marketsfx.co);HBC Market Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd ( ...

(Teleborsa) - Consob ha reso noto di aver ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal Decreto ...

