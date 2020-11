Quattro minori violentati nel tarantino: condannati i genitori e due amici della coppia Sentenza di primo grado (Di venerdì 20 novembre 2020) A marzo dello scorso anno vennero arrestati in un comune della provincia di Taranto una coppia di conviventi e due loro amici di famiglia. I Quattro erano accusati, a vario titolo, di violenza sessuale ai danni dei minori, figli della donna, di 14, 12, 9 e 6 anni. Le violenze –dalla risultanze dell’indagine- si consumarono in una casa colonica. Oggi –a conclusione del giudizio di primo grado- il Tribunale di Taranto ha inflitto pesanti condanne: 17 anni e otto mesi al convivente della donna; 15 anni e mezzo alla madre dei minori vittime di violenza; 14 anni a testa ai due uomini che avrebbero partecipato alle violenze L'articolo Quattro minori violentati nel ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 novembre 2020) A marzo dello scorso anno vennero arrestati in un comuneprovincia di Taranto unadi conviventi e due lorodi famiglia. Ierano accusati, a vario titolo, di violenza sessuale ai danni dei, figlidonna, di 14, 12, 9 e 6 anni. Le violenze –dalla risultanze dell’indagine- si consumarono in una casa colonica. Oggi –a conclusione del giudizio di- il Tribunale di Taranto ha inflitto pesanti condanne: 17 anni e otto mesi al conviventedonna; 15 anni e mezzo alla madre deivittime di violenza; 14 anni a testa ai due uomini che avrebbero partecipato alle violenze L'articolonel ...

