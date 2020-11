“Niente vaccino, non mi fido”, Crisanti gela i presenti in studio (Di venerdì 20 novembre 2020) Andrea Crisanti ancora una volta fa notizia, stavolta parla dei tanto attesi vaccini e di quanto non ci sia da fidarsene. Andrea Crisanti (Facebook)In una fase in cui, tutto il mondo probabilmente non attende altro che la commercializzazione del vaccino anti Covid19, e nel nostro paese si iniziano a fare previsioni circa l’arrivo delle prime dosi e della prima massiccia somministrazione a tappeto, Andrea Crisanti, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ancora una volta, zittisce tutti, a modo suo, con una dichiarazione che nemmeno il più fervente negazionista avrebbe lanciato cosi, su due piedi. Crisanti, intervenendo in studio al Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus che si sta tenendo al Museo Scienza e ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Andreaancora una volta fa notizia, stavolta parla dei tanto attesi vaccini e di quanto non ci sia da fidarsene. Andrea(Facebook)In una fase in cui, tutto il mondo probabilmente non attende altro che la commercializzazione delanti Covid19, e nel nostro paese si iniziano a fare previsioni circa l’arrivo delle prime dosi e della prima massiccia somministrazione a tappeto, Andrea, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ancora una volta, zittisce tutti, a modo suo, con una dichiarazione che nemmeno il più fervente negazionista avrebbe lanciato cosi, su due piedi., intervenendo inal Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di Focus che si sta tenendo al Museo Scienza e ...

