Nel 2021 tutti vaccinati e col patentino. E' l'auspicio di Arcuri (sì, quello dei banchi a rotelle) (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – tutti vaccinati, e con un patentino che certifichi di non essere "untori". E' questo lo scenario che si profila per l'Italia nel 2021. E se il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri per adesso precisa che il vaccino non sarà obbligatorio, il viceministro per la Salute Pierpaolo Sileri parla di obbligatorietà in base alle fasce. Secondo quanto riporta il commissario, la quantità di vaccini sarà crescente nel tempo da inizio 2021 e avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi. "Come sapete il primo vaccino è quello di Pfizer, all'Italia arriveranno nella seconda parte di gennaio 3,4 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare un milione e 700 mila italiani, considerando anche il richiamo. Entro qualche mese potremo quindi arrivare alla ...

