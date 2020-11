LIVE Moto2, GP Portogallo DIRETTA: Ramirez precede Di Giannantonio e Marini, 11° Bastianini, dalle 16.25 la FP2 (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.36 Si chiude qui la prima parte della giornata anche per la Moto2. Alle ore 16.25 ci rivediamo per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata! 13.34 LA CLASSIFICA DELLA FP1 1 42 M. Ramirez 1:43.740 2 21 F. DI Giannantonio +0.010 3 10 L. Marini +0.059 4 87 R. GARDNER +0.141 5 72 M. BEZZECCHI +0.179 6 37 A. FERNANDEZ +0.271 7 11 N. BULEGA +0.290 8 40 H. GARZO +0.438 9 97 X. VIERGE +0.539 10 88 J. MARTIN +0.579 13.33 Remy Gardner si mette in terza posizione a 131 millesimi, Bastianini non va oltre la ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 13.36 Si chiude qui la prima parte della giornata anche per la. Alle ore 16.25 ci rivediamo per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata! 13.34 LA CLASSIFICA DELLA FP1 1 42 M.1:43.740 2 21 F. DI+0.010 3 10 L.+0.059 4 87 R. GARDNER +0.141 5 72 M. BEZZECCHI +0.179 6 37 A. FERNANDEZ +0.271 7 11 N. BULEGA +0.290 8 40 H. GARZO +0.438 9 97 X. VIERGE +0.539 10 88 J. MARTIN +0.579 13.33 Remy Gardner si mette in terza posizione a 131 millesimi,non va oltre la ...

