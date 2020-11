“La Bce non può fallire”. Christine Lagarde costretta ad ammettere l’ovvio (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Può una banca centrale fallire? L’ipotesi non è nemmeno sul tavolo. Né nella teoria, né nella pratica. Per un semplice motivo: l’istituto è sempre solvibile nella moneta della quale controlla l’emissione. Ma si sa: viviamo tempi strani e curiosi, nei quali anche ribadire una banalità sembra una sorta di “atto rivoluzionario”. Virgolette d’obbligo, dato che a sottolineare l’ovvio è stato il compassato governatore della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Galeotto fu il dibattito attorno all’ipotesi di cancellazione del debito, se non tutto almeno quello “pandemico”, o comunque la quota-parte acquistata dalla Bce nell’ambito dei suoi vari programmi (Public sector purchase programme – Pspp prima, Pandemic emergency purchase programme – Pepp adesso). Idea definita pochi giorni fa “ipotesi di lavoro interessante” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Può una banca centrale fallire? L’ipotesi non è nemmeno sul tavolo. Né nella teoria, né nella pratica. Per un semplice motivo: l’istituto è sempre solvibile nella moneta della quale controlla l’emissione. Ma si sa: viviamo tempi strani e curiosi, nei quali anche ribadire una banalità sembra una sorta di “atto rivoluzionario”. Virgolette d’obbligo, dato che a sottolineareè stato il compassato governatore della Banca centrale europea,. Galeotto fu il dibattito attorno all’ipotesi di cancellazione del debito, se non tutto almeno quello “pandemico”, o comunque la quota-parte acquistata dalla Bce nell’ambito dei suoi vari programmi (Public sector purchase programme – Pspp prima, Pandemic emergency purchase programme – Pepp adesso). Idea definita pochi giorni fa “ipotesi di lavoro interessante” ...

