Juventus | Sissoko rivela | “Consigliai Osimhen alla Juve Su Camavinga…”

(Di venerdì 20 novembre 2020) Non è stata una sessione di calciomercato semplice quella che si è conclusa un mese e mezzo fa. Praticamente ogni club europeo sarebbe andato incontro a delle difficoltà principalmente di stampo economico, il ché non avrebbe facilitato la pianificazione di molti affari vantaggiosi. E’ stato così anche per lache si sarebbe trovata a dover fare i conti con una situazione finanziaria non tra le più rosee, causata anche dpandemia globale che sta paralizzando tutto il mondo. Ciononostante, la società bianconera è riuscita a portare a termine anche dei colpi molto costosi, riuscendo a dilazionare su più esercizi il pagamento del cartellino di diversi calciatori, su tutti Alvaro Morata e Federico Chiesa. LEGGI ANCHE:, Vieri: "Tutti i cicli finiscono prima o poi, l'Inter ha più fame. ...