Ibrahimovic reagala a tutti la Ps5

(Di venerdì 20 novembre 2020) Zlatannon finisce mai di stupire. Oltre ad essere leader e trascinatore in campo, è ormai diventato un punto di riferimento per i compagni di squadra anche fuori. E cosi, a poche ore dal big match contro il Napoli, l’attaccante svedese si è improvvisato Babbo Natale regalano agli elementi della rossa una Playstation 5, uscita proprio ieri in Italia. Una sorpresa sicuramente molto gradita e che è stata immortalatain una foto per primo da Samu Castillejo e condiviso su Instagram, seguito poi a ruota dai compagni di squadra Musacchio e Leao. In particolare, l’esterno iberico ha trovato la consolle sulla propria Lamborghini, parcheggiata fuori dagli spogliatoi a Milanello. Un gesto certamente apprezzato e che farà morire di invidia i numerosi appassionati di video- game. Zlatan, rinnovo ...